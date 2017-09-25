Санкции Турции против Иракского Курдистана возможны

2017-09-25 13:39 | www.oxu.az | 5

"Турция рассматривает возможность введения санкций против Иракского Курдистана, где в настоящий момент проходит референдум о независимости автономии".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью нескольким турецким телеканалам.

"Мы примем решения в трех различных сферах - экономике, политике и военной", - заявил Йылдырым.

По словам премьера, референдум в Иракском Курдистане лишь усугубит существующий хаос и нестабильность в регионе.

Он отметил, что Турция может прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана после референдума по запросу Багдада.

"Если центральное правительство,направит нам запрос, связанный с приостановкой транзита нефти, то мы предпримем меры, - сказал он. - Контролировать торговлю нефтью должен Багдад".

Н.Г.

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