Санкции Турции против Иракского Курдистана возможны

2017-09-25 13:39 | www.oxu.az | 5
"Турция рассматривает возможность введения санкций против Иракского Курдистана, где в настоящий момент проходит референдум о независимости автономии".
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью нескольким турецким телеканалам.
"Мы примем решения в трех различных сферах - экономике, политике и военной", - заявил Йылдырым.
По словам премьера, референдум в Иракском Курдистане лишь усугубит существующий хаос и нестабильность в регионе.
Он отметил, что Турция может прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана после референдума по запросу Багдада.
"Если центральное правительство,направит нам запрос, связанный с приостановкой транзита нефти, то мы предпримем меры, - сказал он. - Контролировать торговлю нефтью должен Багдад".
Н.Г.