Европейские депутаты поднимут вопрос, связанный с азербайджанскими заложниками Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым

2017-09-25 13:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку состоялась пресс-конференция Комитета по защите прав Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники армянскими вооруженными силами во время посещения родных мест и могил своих близких в оккупированном Кельбаджарском районе.

На пресс-конференции была представлена информация о работе, проводимой по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, в том числе о выступлении сына Дильгама Аскерова - Кюрдоглу Аскерова на саммите ОБСЕ в Варшаве.

Кюрдоглу Аскеров отметил, что на саммите был поднят вопрос освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. «При нас был российский паспорт отца. Мы обратились там и к российским депутатам, спросив, почему по делу Дильгама Аскерова как гражданина России не предпринимаются меры. На саммите мы предоставили информацию об условиях содержания Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, их незаконном задержании со стороны армян, и мы смогли привлечь внимание участников саммита к этому вопросу», - сказал сын Дильгама Аскерова.

По словам Кюрдоглу Аскерова, европейские депутаты отметили, что поднимут этот вопрос также в своих странах. «Нам удалось привлечь внимание европейских депутатов, мы по отдельности встретились с ними и предоставили им подробную информацию. Европейские депутаты пообещали держать этот вопрос в центре внимания», - сказал он.

В июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)