Завтра в Азербайджане будет до 30 градусов тепла

2017-09-25 13:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в некоторых местах полуострова слабый туман, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью местами на полуострове возможен дождь, северо-западный ветер временами будет усиливаться

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 17-20, днем - 22-26, в Баку ночью - 17-19, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. Западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 15-20, днем - 25-30, в горах ночью - 8-13, днем - 16-21 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)