Обнародован список самых криминальных регионов России

2017-09-25 15:18 | www.apa.az | 5

Составлен рейтинг самых криминальных регионов России.

Как сообщает московский корреспондент АПА, информация об этом размещена на сайте Генпрокуратуры Российской Федерации.

Москва возглавила рейтинг регионов по числу совершенных преступлений. За январь-июнь в столице России совершили почти 72 тысячи преступлений. На втором месте оказалась Московская область — 41,5 тысячи.

Третьим стал Краснодарский край (33,5 тысячи преступлений), четвертое и пятое места заняли Челябинская область и Башкортостан. В десятку самых криминальных регионов также попали Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан.