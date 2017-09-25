Путин и Рухани обсудили сотрудничество в формате Россия-Иран-Азербайджан

2017-09-25 15:44 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, отметили важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе обмена мнениями по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий – как важного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, а также проблематика сотрудничества в формате Россия-Иран-Азербайджан.

Кроме того, президенты условились о дальнейших контактах.