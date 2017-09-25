В Азербайджане применяются новые правила для условного освобождения пожизненных заключенных

2017-09-25 14:00 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане применяются новые правила для условного освобождения пожизненных заключенных.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджана предлагается добавить новый пункт 4-1 к статье 76 (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания) УК АР.

Согласно новому пункту, в случае условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в предусмотренной статьей 57.3 этого кодекса форме лица, приговоренного к пожизненному заключению, учитывается соблюдение им правил отбывания наказания за последние 5 лет своего срока.

Напомним, согласно действующему на данный момент законодательству этот вопрос учитывается только в статье 57.3 (суд, учитывая действительное отбытие осужденным не менее двадцатипятилетней части наказания в виде пожизненного лишения свободы, несовершение осужденным умышленного преступления в период отбывания наказания и придя к выводу об утрате необходимости дальнейшего отбывания наказания, может заменить пожизненное лишение свободы лишением свободы на определенный срок или условно-досрочно освободить его от этого наказания).

В ближайшее время новый проект будет вынесен на обсуждение после общественных слушаний.

Э.А.

