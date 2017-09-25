Лучшие игроки матча "Карабах" – "Рома" будут отмечены ценными призами

2017-09-25 14:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Лучшие игроки матча "Карабах" – "Рома" будут отмечены ценными призами со стороны председателя Группы дружбы и сотрудничества Италия-Азербайджан Дундара Кесаплы, сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Лучшие игроки будут выбраны в результате проведенного опроса среди азербайджанских и итальянских журналистов, которые будут находиться в пресс-ложе стадиона во время матча.

Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоится 27 сентября в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе. На стадионе, общая вместимость которого 69 870 посадочных мест, ожидается аншлаг.

(Автор: Вугар Иманов)