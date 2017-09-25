МЧС распространил информацию в связи с пожаром в офисе ВР - ОБНОВЛЕНО

2017-09-25 15:46 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в комнате, расположенной на первом этаже 16-этажного административного здания в Сабаильском районе Баку, сгорело компьютерное оборудование. Комната и другое оборудование были спасены от огня. Пожар был потушен пожарными в 13:38.

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15:36

В бакинском офисе компании ВР возникла угроза возгорания из-за короткого замыкания.

Как сообщили АПА в Государственной службе пожарной охраны МЧС Азербайджана, инцидент произошел в офисе ВР, расположенном на проспекте Нефтчиляр 153. В результате предпринятых мер удалось предотвратить возникновение пожара из-за короткого замыкания.

Как сообщили АПА-Экономикс в «ВP-Azerbaijan», произошли неполадки в системе электроснабжения, установленной на первом этаже здания.

«В целях безопасности сотрудники были эвакуированы», - уточнили в компании.

В «ВР» также отметили, что в настоящее время проблема устранена и сотрудники работают в обычном режиме