Посол: «Для привлечения азербайджанского капитала Украина должна либерализовать свои законы»

2017-09-25 15:55 | www.apa.az | 4

В украинском городе Харьков был проведен международный экономический форум «Инновация, инвестиции: Харьковская инициатива».

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Украине, в работе форума участие приняли послы более 20 стран в Украине, представители международных финансовых структур.

Выступивший на международном форуме посол Азербайджана в Украине Азер Худиев сказал, что Азербайджан страдает от сепаратизма, 20% его территорий оккупированы ВС Армении. Все это влияет на инвестиционную среду в стране. По его словам, сепаратизм оказывает негативное воздействие на экономическое развитие, в следствие чего международные финансовые структуры должны применить экономические санкции против проводящей оккупационную политику Армении.

Подчеркнув, что в Азербайджане создана здоровая инвестиционная среда, посол сказал, что наша страна заинтересована в привлечении иностранных инвесторов. Для их деятельности применяются международные стандарты. «Для повышения инвестиционной привлекательности Украина должна либерализовать свои законы. Азербайджан заинтересован в создании совместных с Украиной предприятий», - отметил А. Худиев.