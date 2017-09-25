Сын Дильгама Аскерова: Мы смогли привлечь внимание европейских дипломатов к этому вопросу

2017-09-25 14:10 | www.oxu.az | 5

Состоялось очередное заседание Комитета по защите прав Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, находящихся в заложниках у армянской стороны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании было обсуждено участие сына Д. Аскерова Кюрдоглу Аскерова на саммите ОБСЕ в Варшаве 11-22 сентября. К. Аскеров проинформировал участников о проведенных им на саммите встречах. Он сообщил, что участникам саммита была представлена подробная информация об условиях содержания Д. Аскерова и Ш. Гулиева:

«Мы взяли с собой и российский паспорт моего отца. Думаю, что своим участием и выступлением на саммите мы смогли привлечь внимание европейских дипломатов к этому вопросу. В то же время, в Варшаве у нас состоялся ряд встреч один на один с европейскими дипломатами».

К.Аскеров сказал, что 22 сентября они провели акцию протеста перед зданием посольства Армении в Варшаве.

Брат Д.Аскерова Сахиб Аскеров отметил, что с марта этого года они не получили вестей о Дильгаме Аскерове: «Нам говорят, что Дильгам не хочет писать письма, говорить посредством видеосвязи».

На заседании также был выражен протест приезду армян в Баку.

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кельбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Н.О.