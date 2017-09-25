Самая толстая женщина в мире скончалась в Абу-Даби

2017-09-25 14:20 | www.oxu.az | 5

Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, которая в течение долгого времени была самой полной женщиной в мире, скончалась в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, она умерла в понедельник, 25 сентября 2017 года, в 4:35 по времени ОАЭ, из-за кишечного шока и почечной недостаточности.

В феврале египтянку доставили в индийскую больницу для лечения от ожирения. На тот момент она весила 495 кг. В начале Эман Ахмед Аб Эль Ати прооперировали. Ей удалось сбросить более 200 кг, и она перестала быть самой толстой женщиной в мире.

Н.Г.