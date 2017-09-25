ПА ОБСЕ сделает все возможное для решения нагорно-карабахского конфликта - спецпредставитель

2017-09-25 14:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ПА ОБСЕ сделает все возможное для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин сказал в понедельник на встрече с вынужденными переселенцами в поселке Масазыр Апшеронского района Азербайджана.

Вигенин ознакомился с условиями проживания вынужденных переселенцев, побеседовал с ними.

Вынужденные переселенцы выразили спецпредставителю ПА ОБСЕ свою обеспокоенность в связи с тем, что их родные земли более 25 лет находятся под армянской оккупацией.

Отметим, что 24-30 сентября проходит визит спецпредставителя ПА ОБСЕ Кристиана Вигенина в Азербайджан, Грузию и Армению.

В ходе визита в Азербайджан предусмотрены встречи Вигенина в МИД, Милли Меджлисе (парламент) и других структурах Азербайджана.

В рамках визитов в целом будет обсуждаться вопрос влияния длительных конфликтов на жизнь людей в Южнокавказском регионе.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)