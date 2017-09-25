Беларусь и Китай в 2018 году акцентируют внимание на развитии туризма

2017-09-25 14:25 | www.trend.az | 5

Беларусь и Китай в 2018 году акцентируют внимание на развитии туризма, заявил в понедельник журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре Белта.

"Если все получится, в ноябре на полях саммита "16+1" мы объявим 2018-й Годом туризма Беларуси и Китая. Планируется, что соответствующее соглашение будет подписано на уровне премьер-министров", - сказал Михаил Портной.

Сейчас готовится план мероприятий. "Там будет учтено все: логистика, питание, проживание, информационная кампания. Мы планируем провести много мероприятий в 2018 году. Сотрудничество будет выгодным для наших государств, потому что белорусы с удовольствием ездят в Китай, а Китаю нравится наша европейская страна", - отметил замминистра.