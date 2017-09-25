Францию охватили протесты из-за проводимых Макроном реформ – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-25 14:25 | www.oxu.az | 8

Во Франции профсоюзы заблокировали дороги к хранилищам с топливом, протестуя против проводимой президентом реформы трудового законодательства. Акции протеста начались в ночь на понедельник, 25 сентября, передает Oxu.Az со ссылкой на «Европейскую правду».

В частности, отмечается, что митингующие заблокировали дороги перед нефтеперерабатывающим заводом Total близ Марселя, на западе страны заблокированы запасы топлива возле Бордо и приморского города Ла-Рошель. Возле Ренна произошло столкновение с органами правопорядка, когда полицейские пытались разблокировать дорогу.

Кроме того, блокировки проводятся также на дорогах близ Парижа и на севере Франции. Профсоюзы обещают блокировать дороги как можно дольше, надеясь, что это заставит президента страны Эммануэля Макрона пересмотреть свои планы по реформе.

Напомним, Макрон подписал пять указов, которые реформируют Трудовой кодекс, и объявил, что все мероприятия реформы вступят в силу не позднее 1 января 2018 года.

Н.О.