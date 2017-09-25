Иран закрыл сухопутную границу с Иракским Курдистаном

2017-09-25 14:35 | www.oxu.az | 4

Иран в одностороннем порядке закрыл границу с Иракским Курдистаном после соответствующего запроса со стороны иракских властей. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, передает Oxu.Az со ссылкой на агенство Mehr.

"Мы закрыли наши границы для Иракского Курдистана в соответствии с официальным запросом со стороны правительства Ирака.", - цитирует представителя МИД агентство .

Ранее Тегеран по официальному запросу Багдада приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном.

Решение о прекращении сухопутного сообщения принято на фоне проходящего там референдума.

Н.Г.

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