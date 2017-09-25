Президенты России и Казахстана обсудили урегулирование в Сирии

2017-09-25 14:29 | www.trend.az | 4

Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Президент России поздравил президента Казахстана с успешным проведением шестой Международной встречи по Сирии в Астане, состоявшейся 14-15 сентября текущего года.

Также Владимир Путин проинформировал Нурсултана Назарбаева об усилиях Российской Федерации по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.

Кроме того, президенты рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.

Лидеры двух стран договорились продолжить регулярный диалог по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.