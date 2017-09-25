Саргсян ощущает личную угрозу своей власти со стороны российского армянства – СМИ

2017-09-25 14:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армянские СМИ анализируют последнюю неделю, которая прошла в стране под знаком форума "Армения - диаспора" и речи Сержа Саргсяна в ООН, где были определены примерные ориентиры будущей политики Армении – внутренней и внешней.

Форум "Армения - диаспора" воспринимается в основном как площадка для сотрудничества Армении с нероссийской диаспорой, пишет издание lragir.am. Издание отмечает, что на форуме российская диаспора была представлена крайне слабо – не было даже одиозного Ары Абрамяна, который возглавляет Союз армян России, и армянских олигархов, проживающих в России, в том числе Самвела Карапетяна, из чего можно сделать вывод, что российские армяне дистанцируются от вероятной активизации связей Армении с западной диаспорой. Возможно, пишет издание, это принимается в качестве вызова – как собственным интересам, так и влиянию России.

Все вышеперечисленное дает армянам повод думать, что Саргсян делает ставку на нероссийскую диаспору, готовя почву для выстраивания новой структуры власти после апреля 2018 года. Дело в том, что фаворитом российской диаспоры в Армении явно является премьер Карен Карапетян, и Саргсян сможет противопоставить что-то влиянию Москвы на исход выборов в 2018 году, лишь заручившись поддержкой мирового армянского лобби, не включая российское крыло.

Армянская диаспора, а точнее ее нероссийская часть, активно подключилась к экономическому и политическому развитию Армении сразу после провозглашения независимости. Но со временем влияние западной диаспоры стало снижаться, постепенно из экономики был вытеснен практически весь крупный диаспорский капитал, и решающим в экономике стало мнение российских госкорпораций и богатых российских армян.

Процесс десуверенизации происходил параллельно снижению роли западной диаспоры в Армении, пишет издание. И попытки вновь установить контакты с этой диаспорой могут быть вызваны намерением остановить натиск российского влияния, которое осуществляется, в том числе посредством состоятельных российских армян.

Дело еще и в том, что Саргсян мог ощутить личную угрозу своей власти со стороны российского армянства. И для нейтрализации этой угрозы он пытается найти союзника в лице западной диаспоры.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)