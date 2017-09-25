Председатель Государственного таможенного комитета принял регионального президента компании BР

2017-09-25 15:56 | www.apa.az | 4

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев принял регионального президента компании BР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса (Gary Jones) и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на встрече А.Алиев затронул существующие отношения между таможенными органами и самой крупной нефтяной компанией, функционирующей в Азербайджане. Он отметил, что таможенные органы выполняют свои обязанности и предприняли последовательные меры для обеспечения оперативной работы по таможенному контролю и оформлениям.

Г.Джонс высоко оценил уровень сотрудничества между Азербайджаном и BР, отметил роль Государственного таможенного комитета в реализации крупномасштабных проектов BР. Он выразил уверенность, что сотрудничество BР и Государственного таможенного комитета еще более укрепится на фоне продления контракта по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года. Он подчеркнул стремительный рост числа местных специалистов, участвующих в реализации проектов BР в Азербайджане, что говорит об усилении кадрового потенциала в стране.

Кроме того, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по перспективам взаимного сотрудничества в рамках программ и мероприятий, в которых участвуют студенты, получающие образование в сфере таможни.