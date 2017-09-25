В одном из районов Азербайджана будет создано хозяйство по выращиванию миндаля

2017-09-25 14:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Шамахинского района, сообщает в понедельник минэкономики.

По итогам делового форума НФПП счел целесообразным начать прием предложений предпринимателей о финансировании инвестпроектов по созданию хозяйств зерноводства, племенного животноводства, виноградарства, картофелеводства, пчеловодства, садоводства, а также хозяйства по выращиванию миндаля, предприятия по переработке молока и трехзвездочного отеля.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

Официальный курс на 25 сентября составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)