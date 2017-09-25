Турция создает уникальную систему поставок топлива в крупные аэропорты

2017-09-25 14:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Поставка топлива в крупнейшие аэропорты Турции в будущем будет осуществляться посредством системы трубопроводов, сообщили Trend в пятницу в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций страны.

Как отметили в министерстве, на первом этапе будут построены подземные топливные хранилища возле крупнейших воздушных узлов - Международного аэропорта имени Сабихи Гекчен и строящегося третьего аэропорта в Стамбуле, а также аэропорта Эсенбога в Анкаре, после чего эти хранилища будут соединены системой трубопроводов с аэропортами.

"Работы по созданию трубопроводной системы для обеспечения поставок топлива в аэропорты уже стартовали. Такая система может быть введена в эксплуатацию к 2023 году", - сказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что в целях усовершенствования системы снабжения аэропортов топливом будет создан специальный орган, который будет осуществлять контроль над трубопроводами.

"В дальнейшем, подобная система может быть применена и в региональных аэропортах", - сообщили в госструктуре.

Общее число аэропортов в Турции достигнет 57.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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