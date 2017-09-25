В Испании хотят арестовать главу Каталонии

2017-09-25 14:50 | www.oxu.az | 4

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса не исключил возможность задержания главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia.

"Прокуратура убеждена в том, что Пучдемон причастен к преступлениям, заключавшимся в неподчинении властям, растрате имущества и злоупотреблениях", - цитирует генпрокурора издание. "Возможность запросить заключение Пучдемона под стражу за растрату остается открытой", - добавил Маса.

Н.О.