Минобразования Азербайджана меняет порядок составления рейтинга школ

2017-09-25 14:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С этого учебного года рейтинговый список средних школ будет составляться с учетом новых критериев, сказал в понедельник замглавы аппарата министерства образования Фарзали Гадиров.

По его словам, минобразования ежегодно анализирует результаты выпускных экзаменов IX и XI классов, после чего составляется рейтинговый список всех школ страны.

«Для определения рейтинга школ этого недостаточно. Поэтому будут учитываться не только результаты выпускных экзаменов, но и другие достижения. С этой целью было поручено подготовить перечень также других критериев и показателей. Отделы минобразования уже приступили к этой работе. Когда такая система показателей будет готова, рейтинги школ будут определяться по этим критериям», - сказал Гадиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)