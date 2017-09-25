Кто хочет стать непосредственным участником Bollywood Night в Баку? Объявлен кастинг!

2017-09-25 15:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, 11 ноября в 19.00, пройдет грандиозный праздник Bollywood Night, организованный Full House Entertainment при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (Indian Association Azerbaijan (IAA)), сообщает Trend Life.

Организаторы предоставляют уникальную возможность стать непосредственным участником праздничного вечера. Для этого объявлен кастинг. Кто умеет исполнять индийские песни и танцы могут связать по телефону 077 622 92 98.

Bollywood Night приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и в связи с 70-летием независимости Индии. В концертной программе примут участие звезды индийской и азербайджанской эстрады, будет представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран.

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Более подробно https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60.

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(Автор: Вугар Иманов)