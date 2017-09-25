Сотрудники BRITISH Airways избили Сабину Султанову

2017-09-25 14:54 | www.oxu.az | 6

Работник лондонского Сити (финансовый и деловой центр британской столицы – ред.) Сабина Султанова судится с авиакомпанией BRITISH Airways. 34-летняя уроженка Азербайджана утверждает, что сотрудники компании избили ее на борту самолета.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет издание The Sun.

Девушка полетела в ОАЭ на день рождения к своему знакомому. По ее словам, когда самолет приземлился в Дубае, экипаж силой втащил ее обратно на борт и применил силу.

«Они избили меня, а когда я пришла в себя, то поняла, что оказалась в комнате, полной полицейских. У меня все тело было в синяках и очень болело горло. Они обвязали вокруг моей шеи куртку, и я еще несколько дней не могла ничего проглотить», - сказала она, утверждая, что ее незаконно удерживали в отделении дубайской полиции на протяжении 12 часов.

BRITISH Airways опровергает все обвинения в свой адрес, утверждая, что перед приземлением в Дубае девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В авиакомпании отмечают, что Сабина Султанова бежала по салону самолета со спущенными брюками и пыталась укусить стюардесс.

Интересы Сабины Султановой защищает известный специалист по авиационном праву Кейт Беррет.

«Когда она пыталась выйти из самолета после посадки ее насильно усадили на место. Мало того, что они позволили девушке без сознания лететь в самолете, так и сдали ее полиции», - отмечает адвокат.

В BRITISH Airways отмечают, что не производили никаких неправовых действий в отношении пассажира,

«Наш высококвалифицированный экипаж следил за нездоровым клиентом и действовал ответственно после ее разрушительного поведения на борту рейса в Дубай», - сказали в авиакомпании.

Н.О.