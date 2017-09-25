В Евлахе вора ранили из ружья

2017-09-25 14:57 | www.oxu.az | 7

23 сентября в Евлахское РОП поступила информация о том, что в Мингячевирскую ЦРБ с осколочным ранением прибыл житель села Хаварлы Бакир Бакиров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, опергруппа сразу же отправилась в больницу.

Б.Бакиров рассказал сотрудникам полиции неправдоподобную историю о произошедшем. Он отметил, что его ранил неизвестный. В результате неотложных мер было установлено, что Б.Бакирова ранили из ружья при попытке совершить кражу с территории земельного участка, где выращивались овощи.

Выяснилось, что Б.Бакиров знал о культивировании наркосодержащих растений на принадлежащем Аббасу Исмаилову и его брату Роялу земельном участке на территории села Гаджиселли, где они выращивали овощи. В этот день Бакир Бакиров вместе с односельчанами, ранее судимыми Саваланом Гасымовым и Ахмедом Махмудзаде попытались украсть 20 кустов конопли, однако Аббас Исмаилов заметил их и ранил из ружья Б.Бакирова.

Оперативно-следственная группа провела осмотр территории, было обнаружено и изъято принадлежащее Б.Бакирову ружье марки «ИЖ». В результате неотложных мер было установлено местонахождение С.Гасымова, А.Махмудзаде, А.Исмаилова и Рояла. Они были задержаны в качестве подозреваемых и доставлены в отделение полиции.

У А.Исмайлова было изъято ружье марки «ТОЗ-16».

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Э.А.

