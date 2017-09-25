Парламентская делегация Казахстана прибыла в Узбекистан

2017-09-25 15:04 | www.trend.az | 6

Сегодня в столицу Узбекистана прибыла парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе официального визита планируется проведение встреч и переговоров по перспективным направлениям межпарламентского сотрудничества двух стран. Также в рамках визита запланирована поездка в город Самарканд.

При этом ожидается, что казахстанская делегация будет принята Президентом РУ Шавкатом Мирзиёевым.