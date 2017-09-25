В Минэнергетики Казахстана ответили на заявление «Эйр Астаны» об угрозе нехватки топлива

2017-09-25 15:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Министерстве энергетики прокомментировали заявление авиакомпании «Эйр Астана» об угрозе нехватки топлива из-за приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, передаёт Казинформ.

В компании объявили о возможном прекращении регулярного авиасообщения в Казахстане. «От Эйр Астаны были заявления, что на Шымкентском заводе будет капитальный ремонт. Мы считаем, что Эйр Астана перед тем, как такие громкие заявления делать, могла бы с нами проконсультироваться, тем более у нас прямой контракт.

Любой проблемный вопрос мы с ними всегда обсуждаем. Никаких капремонтов, которые повлияют на остановку завода, не предполагается», - сказал на пресс-конференции вице-министр энергетики РК Асет Магауов. По его словам, весной на заводе после капитального ремонта все установки были модернизированы и отвечают требованиям экологических классов К4, К5.

Теперь после окончания посевной кампании на Шымкентском заводе будет модернизирована установка гидроочистки дизельного топлива. Это никак не повлияет на объёмы производства керосина и бензина. «В рамках небольшой остановки будет проведена модернизация, и уже зимнее дизельное топливо также будет соответствовать стандартам К4, К5», - добавил он.