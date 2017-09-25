Турция продолжит реформы, но не для вступления в ЕС - Эрдоган

2017-09-25 15:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит реформы, но не для вступления в ЕС, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, Турции были необходимы реформы, и правительство их проводило.

Как сказал Эрдоган, Европа всегда отличалась двойными стандартами по отношению к Турции.

«ЕС не выполнил обязательств перед Турцией, что привело к утрате доверия турецкого народа», - сказал Эрдоган.

По его словам, отношения между Турцией и ЕС превратились в театральное представление.

«Турция призывает ЕС быть более искренним по отношению к ней», - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее министр Турции по делам ЕС Омар Челик сказал, что Турция не отвернулась от ЕС.

Челик отметил, что даже с учетом того, что ЕС не поддержал Турцию во время попытки военного переворота, Анкара не прекратила отношения с ЕС.

По его словам, ЕС также должен продолжить переговоры с Анкарой.

«Если бы Турция хотела прервать отношения с Евросоюзом, то не потребовала от ЕС открытия новых пунктов переговоров», - сказал Челик.

Министр отметил, что после Brexit ЕС уже не является таким, каким был раньше.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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