В Азербайджане реконструируется одна из региональных автодорог (ФОТО)

2017-09-25 15:21 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - На участке автодороги Муганлы-Исмаиллы (1-10 км) в Азербайджане осуществляются ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщили Trend в понедельник в ОАО «Азеравтойол», на участках, проходящих через оползневые зоны, проводятся укрепительные работы.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду устанавливаются дренажные системы для предотвращения проникновения дождевых и грунтовых вод в асфальтобетонное покрытие дороги, прочищаются и восстанавливаются водопроводные трубы.

В ближайшие дни аналогичные мероприятия будут проведены и на других участках дороги (10-12 км и 26-29 км)

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)