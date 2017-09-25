Папа 6-летнего вундеркинда: Сын начал учить цифры и буквы с двух месяцев

2017-09-25 15:10 | www.oxu.az | 6

Звездой минувшего выпуска «Удивительных людей» на телеканале «Россия 1» стал 6-летний Руслан Сафаров из городка Гусар, что в Азербайджане. Мальчишка еще не ходит в школу, но уже считает в уме со скоростью калькулятора. Он с легкостью вычитает корни и высчитывает проценты.

- Честно говоря, мы не открыли эти способности сразу, в один день, - признается папа Руслана Фуад Сафаров. - Просто я занимался с сыном с самых ранних месяцев. Когда он был совсем маленьким, вдоль его кровати мы повесили буквы, цифры - чтобы он запоминал их уже с пеленок.

Как передает Oxu.Az, в интервью «КП» отец мальчика-калькулятора Фуад Сафаров рассказал о сыне и его уникальных математических способностях.

- Зачем это все?

- У меня конечная цель - чтобы сын стал начитанным, умным человеком. Я не стремлюсь воспитать гения, но хочу, чтобы он поступил в какой-нибудь солидный университет с мировым именем. Сам я учитель географии. Недавно Руслан ко мне подходит, на карту показывает и спрашивает: «Какая это страна?» Я говорю: «Руслан, тебе это не нужно знать, ты этим не увлекайся. Не дай бог, станешь тем же, кем я!»

- Вы применяли какие-то особые методики?

- Нет. Все было скорее интуитивно. Просто однажды мне попался в руки журнал, где было написано, что в два года начинать заниматься с ребенком уже поздно. Нужно начинать с двух месяцев. Так мы и сделали. Когда Руслан начинал передвигаться по квартире в ходунках, мы повсюду приклеили буквы. Например, на зеркало - букву «з», на стену - букву «с», на дверь - букву «д». Когда сын подходил к зеркалу, я показывал: «З», зеркало». Он запоминал. В общем, Руслан еще не умел ходить, а уже знал алфавит.

- А математические способности как в сыне открыли?

- Сначала мы с ним считали все, что он ест: одна слива плюс одна слива - две сливы. Вынимали косточки - и снова считали. Сейчас уже занимаемся по учебникам 5-го класса. Наши занятия не носят навязчивый характер. Бывает так, что мы занимаемся всего 10 минут в день. Главное - делать это регулярно. Решаем задачи перед сном, во время купания или еды. Сейчас, допустим, у нас на кухне расклеены таблицы квадратных корней, кубических корней, четвертая степень, пятая степень... Сын ест, смотрит, запоминает. Он сам тянется к знаниям! Я ему говорю: «Руслан, с одной математикой ничего не добиться в жизни. Нужно книги читать». Он берет сборник сказок, уходит в комнату. Захожу потом к нему: сказки выкинул - математику решает.

- Мама Руслана участвует в его обучении?

- Тему возведения чисел в квадрат учила с ним именно она. Мама находит легкий способ донести информацию. Откуда она это знает - не в курсе, честно говоря. Она акушерка, в больнице работает.

- В следующем году Руслан пойдет в школу. Будете искать какую-то особую?

- Пойдем в самую обычную.

- Но дети там будут считать палочки и учить буквы...

- Я по этому поводу обращался в районное управление образования, мне сказали: «Нельзя переводить ребенка из нулевки сразу в пятый». Ничего, будем дальше дома заниматься. С другой стороны, уже скоро я не смогу учить его математике, сам-то я знаю предмет на уровне 8-го класса. Сыну нужен педагог, будем искать репетитора.

- Как вы попали в телешоу?

- Руслан любит смотреть «Лучше всех!» с Галкиным. Он постоянно мне говорил: «Папа, можно я туда пойду?» Как-то я загрузил в YouTube видео, где Руслан считает. Нас заметили, позвали на канал «Россия 1». Интересно, что потом и от Галкина звонили, но уже было поздно: я сказал, что еду к Гуревичу.

A.C.

