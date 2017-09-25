Меланья Трамп впервые совершила самостоятельную поездку в качестве первой леди – ВИДЕО

2017-09-25 15:15 | www.oxu.az | 5
Супруга американского лидера отправилась в канадский Торонто на международные соревнования военных инвалидов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, Меланья Трамп на этих выходных впервые отправилась за рубеж в качестве первой леди США.
Она возглавила американскую делегацию на "Играх непокорённых" (Invictus Games) в канадском Торонто — это международные соревнования для инвалидов из числа военнослужащих.
Там Меланья также встретилась с британским принцем Гарри и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"Игры непокорённых" проводятся ежегодно с 2014-го по инициативе принца Гарри. В этом году в соревнованиях участвовало около 100 граждан США.
Глава Белого дома Дональд Трамп выложил фотографии с поездки на своей странице в "Твиттере", написав, что очень гордится Меланьей.
Н.Г.