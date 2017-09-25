Меланья Трамп впервые совершила самостоятельную поездку в качестве первой леди – ВИДЕО

2017-09-25 15:15 | www.oxu.az | 5

Супруга американского лидера отправилась в канадский Торонто на международные соревнования военных инвалидов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, Меланья Трамп на этих выходных впервые отправилась за рубеж в качестве первой леди США.

Она возглавила американскую делегацию на "Играх непокорённых" (Invictus Games) в канадском Торонто — это международные соревнования для инвалидов из числа военнослужащих.

Там Меланья также встретилась с британским принцем Гарри и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Игры непокорённых" проводятся ежегодно с 2014-го по инициативе принца Гарри. В этом году в соревнованиях участвовало около 100 граждан США.

Глава Белого дома Дональд Трамп выложил фотографии с поездки на своей странице в "Твиттере", написав, что очень гордится Меланьей.

Н.Г.

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