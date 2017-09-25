Расскажи свою историю! В CinemaPlus пройдет Молодежный кинофестиваль

2017-09-25 15:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus в Баку пройдет четвертый Азербайджанский молодёжный кинофестиваль, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus. Фестиваль пройдет в партнёрстве с дубляжной студией Cinemazadeh, посольством США в Азербайджане, музыкальной школой Desperado и Azerbaijan Alumni Association.

В ходе фестиваля с 1 по 3 октября будут показаны фильмы кинематографистов из Азербайджана, США и стран Европы, организованы эксклюзивные презентации, мастер-классы и другие мероприятия. Тема фестиваля в этом году - "Расскажи свою историю!".

На фестивале будут показаны фильмы о беженцах и вынужденных переселенцах, кинокартины, снятые женщинами-кинематографистами и фильмы молодых участников фестиваля из Азербайджана.

Церемония открытия состоится в кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall с фуршетом и живой музыкой. В первый фестивальный день будут продемонстрированы фильмы о беженцах и вынужденных переселенцах.

2 октября фильмы будут показаны в кинотеатре CinemaPlus Azərbaycan, а а также проведены мастер-класс и презентации.

В последний фестивальный день состоится церемония награждения, будут представлены фильмы проекта Women In Motion.

Вход на фестиваль свободный.

Более подробно www.azerbaijanfilmfestival.com

(Автор: Джани Бабаева)