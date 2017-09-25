Бакинский театр готовится к 90-летнему юбилею (ФОТО)

2017-09-25 15:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя (ТЮЗ) в Баку стартовал новый, 90-й, сезон, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. В день открытия нового сезона зрителям был показан спектакль "Hekayəti-Xırs-Quldurbasan", поставленный по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде.

До представления директор театра заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов поздравил коллектив ТЮЗа и зрителей с открытием нового сезона. Директор театра, отметив что ТЮЗ готовится к своему 90-летнему юбилею, рассказал об истории и актерах, которые ранее работали в театре, а также об успехах и достижениях коллектива в прошлом сезоне.

Выступившие на мероприятии главный режиссер театра заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, народные артисты - режиссер Джаннет Салимова и актер Ясин Гараев, пригласив зрителей на спектакли в новом сезоне, отметили, что их ждут интересные и яркие постановки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)