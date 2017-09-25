В России задержана семья каннибалов – ОБНОВЛЕНО

2017-09-25 15:20 | www.oxu.az | 5

Выяснились новые подробности жуткой истории из Краснодарского края, где орудовала семья каннибалов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life, муж и жена усыпляли своих жертв эфиром и корвалолом, а потом расправлялись с ними.

Как сообщалось ранее, подозреваемые с 1999 года похищали, убивали и съедали своих жертв.

Причём муж с женой признались, что причастны к расправе над 30 гражданами.

В доме подозреваемых оперативники нашли семь пакетов с частями тел людей.

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Сотрудники полиции выяснили, что на территории Краснодарского края действовала семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала своих жертв.

Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, тела убитых уже найдены.

По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. По данным следствия, из убитых подозреваемые делали заготовки.

Н.Г.