В армянской армии командир ранил двух солдат

2017-09-25 15:24 | www.oxu.az | 5

Жительница Армении по имени Лаура на своей странице в Facebook написала об очередном инциденте в армянской армии.

Как передает Oxu.Az, по ее словам, ее родственник Нарек Заргарян, служащий в воинской части в Магадизе, и его сослуживец Юра Накопян, находясь на боевом посту, подверглись оскорблениям и унижениями со стороны командира поста.

Военнослужащие выразили протест и в ходе конфликта получили пулевые ранения. Сейчас они находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

Н.О.

