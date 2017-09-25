Акции турецкой газораспределительной сети будут выставлены на продажу

2017-09-25 15:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания Torunlar Gıda Sanayi выставит на продажу часть акций турецкой газораспределительной сети Başkent Doğalgaz (Анкара), говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

Газораспределительная сеть в 2013 году была полностью приватизирована со стороны Torunlar Gıda Sanayi. Стоимость сделки составила 1,162 миллиарда долларов.

Согласно сообщению, на продажу будут выставлены 28,75 процента акций Başkent Doğalgaz. Данный пакет акций оценивается в 201 миллион лир.

Отметим, что газораспределительная сеть Başkent Doğalgaz имеет 1,7 миллионов абонентов.

Официальный курс на 12 сентября составляет 3,4925 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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