Забытый в пещере студент спасен

2017-09-25 15:38 | www.oxu.az | 5

В американском штате Индиана 19-летний студент Лукас Кавар три дня провёл в пещере, после того как отстал от своей группы и был по ошибке заперт без еды и воды.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на портал Indiana Daily, молодой человек был вынужден слизывать влагу со стен, чтобы не умереть от жажды.

На протяжении нескольких часов молодой человек звал на помощь, однако никто не откликнулся.

Пока Лукас был в пещере, он спал и разговаривал сам с собой.

Когда родители студента заявили о его пропаже, организаторы экскурсии вернулись в пещеру и спасли его.

Н.Г.

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