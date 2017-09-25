В работе Skype произошел масштабный сбой

2017-09-25 15:40 | www.trend.az | 4

Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоем в работе сервиса.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, технические неполадки наблюдаются в России, Великобритании, Белоруссии, ряде стран Европы, а также на Филиппинах и Украине. Проблемы возникают при входе в аккаунт и переписке.

В последний раз сбой произошел третьего августа. Тогда неполадки коснулись пользователей в Северной Америке и Европе.