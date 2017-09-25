Заявление Эрдогана приблизило нефтяные цены к 8-месячному максимуму

2017-09-25 17:23 | www.apa.az | 3

Цены на нефть на мировых биржах усилили рост.

Как сообщает АПА-Экономикс, в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI выросла на 0,54 доллара или 1,07% и составила 51,20 доллара за баррель. На лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,68 доллара или 1,20% до 57,54 доллара.

Поддержку рынку оказывают сигналы о том, что избыток нефти на рынке, формировавшийся с середины 2014 года, постепенно сокращается на фоне ограничения добычи и увеличения спроса. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о возможности замораживания закупок нефти и газа из Иракского Курдистана, который готовится провести референдум о независимости.