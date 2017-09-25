Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы

2017-09-25 15:44 | www.oxu.az | 4

В Германии 64-летний кладоискатель Бернд Тальман обнаружил в окрестностях города Ораниенбурга предмет, предположительно являющийся компонентом ядерной бомбы нацистов, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Радиоактивный кусок металла, который найден с помощью металлоискателя, доказывает факт существования во время Второй мировой войны тайного исследовательского центра по разработке атомного оружия.

Из нескольких соседних домов эвакуированно 15 жителей, так как выяснилось, что предмет испускал излучение. Затем он был помещён в свинцовый контейнер и увезён специалистами по радиационной безопасности.

Германия первой начала работать над созданием ядерного оружия в 1939 году, однако атомная бомба так и не была создана.

Н.Г.

www.оxu.az