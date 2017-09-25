Topaz Energy and Marine поставит судно для одного из месторождений в Азербайджане

2017-09-25 15:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания Topaz Energy and Marine поставит судно в Азербайджан для компании Total E&P Absheron, говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

Речь идет о судне Topaz Triumph, которое будет обслуживать две скважины на газовом месторождении “Абшерон”. Контракт будет действовать более одного года. Total в данном контракте выступает от имени операционной компании JOCAP (принадлежит Total и азербайджанской госкомпании SOCAR).

Ранее SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. Добыча составит до полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. Первый газ с месторождения планируется получить в 2019 году.

Ожидается, что Total примет окончательное инвестиционное решение по "Абшерону" до конца 2017 года, а первая оценочная скважина будет пробурена в конце текущего года. Примерная стоимость первой фазы оценивается в один миллиард долларов.

По оценке геологов SOCAR, запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата.

Оператором проекта "Абшерон" станет совместная компания JOCAP, в которой 50 процентов будут принадлежать азербайджанской госкомпании SOCAR, остальные 50 процентов акций - французской компании Total.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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