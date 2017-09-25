Для болельщиков матча «Карабах»-«Рома» выделят бесплатные автобусы

2017-09-25 17:26 | www.apa.az | 4

Доставка болельщиков на матч группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Карабах»-«Рома», который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе 27 сентября, будет осуществляться с помощью экспресс-автобусов, которые выделит Бакинское транспортное агентство.

Как сообщил АПА-Экономикс пресс-секретарь агентства Маис Агаев, в день матча взъезд на территорию Бакинского олимпийского стадиона личного транспорта и такси будет полностью ограничен. По его словам, в соответствии с заранее определенным графиком, купившие билеты болельщики будут доставлены на Бакинский олимпийский стадион по Экспресс-линии X1 от станции метро «Гара Гараев» и по Экспресс-линии X2 от станции метро «Гянджлик». По окончании матча зрители в оперативном порядке будут доставлены обратно в исходные места. Проезд в экспресс-автобусах будет бесплатным.