Полиция сделала предупреждение водителям и владельцам транспортных средств в связи с матчем «Карабах» - «Рома»

2017-09-25 17:36 | www.apa.az | 3

В связи с матчем «Карабах» - «Рома» меры безопасности вокруг Олимпийского стадиона Баку будут усилены.

Как сообщили АПА в Главном управлении полиции города Баку, Управление государственной дорожной полиции сделало предупреждение водителям и владельцам транспортных средств.

В предупреждении говорится: учитывая то, что 27 сентября посмотреть матч «Карабах» - «Рома» придет большое число болельщиков, личные автомобили на территорию стадиона допущены не будут. Для удобства болельщиков от станций метро «20 января», «Гянджлик», «Гара Гараев» в направление стадиона будут курсировать специальные бесплатные автобусы.

Поэтому, для предотвращения искусственных пробок, ДТП вокруг стадиона просим болельщиков добираться до Олимпийского стадиона Баку посредством общественного транспорта.