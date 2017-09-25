Путин и Роухани обсудили формат Россия-Иран-Азербайджан

2017-09-25 15:56 | www.oxu.az | 5

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, отметили важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, а также проблематика сотрудничества в формате Россия-Иран-Азербайджан.

Кроме того, президенты условились о дальнейших контактах.

Н.О.