Сбои в работе Skype

2017-09-25 16:02 | www.oxu.az | 4

Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, данные сайта отслеживают сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Технические неполадки наблюдаются в России, Великобритании, Белоруссии, ряде стран Европы, а также на Филиппинах и Украине. Проблемы возникают при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений.

В последний раз сбой в работе сервиса был зарегистрирован 3 августа. Тогда перебои в работе Skype коснулись пользователей в Северной Америке и Европе.

Н.Г.

www.оxu.az