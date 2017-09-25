Сбои в работе Skype

2017-09-25 16:02 | www.oxu.az | 4
Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, данные сайта отслеживают сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Технические неполадки наблюдаются в России, Великобритании, Белоруссии, ряде стран Европы, а также на Филиппинах и Украине. Проблемы возникают при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений.
В последний раз сбой в работе сервиса был зарегистрирован 3 августа. Тогда перебои в работе Skype коснулись пользователей в Северной Америке и Европе.
Н.Г.