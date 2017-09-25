Россия и Турция обсудили референдум в Эрбиле

2017-09-25 16:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили референдум в Курдской автономии Ирака во время телефонного разговора, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Согласно сообщению, президенты двух стран выступили за целостность Ирака.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Отметим, что сегодня в Курдской автономии Ирака проходит референдум о независимости.

Как сообщили сегодня турецкие СМИ, Турция в одностороннем порядке закрыла контрольно-пропускной пункт (КПП) «Хабур» в провинции Ширнак на границе с Курдской автономией Ирака.

Глава Курдской автономии Масуд Барзани ранее пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле, добавив, что против Курдской автономии Ирака также могут быть применены экономические и политические санкции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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