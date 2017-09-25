В отношении должностных лиц ОАО «RoyalBank» вновь возбуждено уголовное дело

2017-09-25 17:40 | www.apa.az | 4

В отношении бывшего директора 5-го филиала Открытого акционерного общества «RoyalBank», лицензия которого аннулирована, Натига Байрамова и бывшего кассира филиала Ровшана Гасымова вновь возбуждено уголовное дело.

Как сообщает АПА, в отношении Н.Байрамова возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), в отношении Р.Гасымова - по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Предварительное следствие по делу завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело будет рассмотрено под председательством судьи Маила Байрамова.

Подготовительное заседание суда назначено на 27 сентября.

Напомним, в отношении обоих лиц были выдвинуты обвинения по тем же статьям в 2014 году. Согласно обвинениям, бывший директор 5-го филиала Открытого акционерного общества «RoyalBank» Натиг Байрамов, злоупотребив должностными полномочиями, предъявил жителю Баку поддельную сберегательную книжку о наличии, якобы, в банке 72 тыс. долларов на имя его и его супруги, а затем обманом взял у него в здании филиала 63 тыс. манатов.

Натигу Байрамову были выдвинуты обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в особо крупных размерах), Ровшану Гасымову - по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями).

Они были задержаны в 2014 году, однако спустя некоторое время были освобождены.