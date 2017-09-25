Турция создала центр для принятия мер по курдскому референдуму в Ираке

2017-09-25 16:06 | www.oxu.az | 3

"Анкара сформировала координационный центр из представителей различных ведомств, который будет принимать решение о санкциях против курдской автономии Ирака в ответ на проходящий там референдум о независимости".

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы создали координационный центр, куда вошли наши соответствующие ведомства, он будет действовать в координации с Ираком и принимать решения о необходимости тех или иных шагов", - заявил Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Он также добавил, что конкретные действия будут приниматься в зависимости от каждой ситуации.

"Мы начали получать запросы от Багдада, будем их рассматривать и действовать. Сейчас нельзя сказать, как мы поступим, потому что будем действовать по обстоятельствам. Если против наших братьев-туркменов будут предприниматься действия, мы сразу же вмешаемся. У нас есть торговые отношения с Ираком, и если будут попытки препятствовать нашим водителям, сотрудникам фирм, то мы тоже вмешаемся, потому что защищать их — наша обязанность. Но что именно будет предприниматься — это будут решать наши компетентные ведомства", - сказал Чавушоглу.

Курдский референдум проходит в понедельник как на установленной конституцией Ирака территории автономного Курдистана, так и в районах, которые попали под контроль курдских вооруженных сил пешмерга в ходе борьбы с террористами "Исламского государства" (ИГ), в частности, в провинции Киркук.

Н.О.