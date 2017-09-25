Азербайджанский молодежный кинофестиваль в CinemaPlus

2017-09-25 16:12 | www.oxu.az | 4

В кинотеатрах премиум класса CinemaPlus пройдет Азербайджанский молодёжный кинофестиваль, в партнёрстве с дубляжной студией Cinemazadeh, посольством США, музыкальной школой Desperado и Azerbaijan Alumni Association, который представит 4-ый годовой фестиваль в Баку.

Как передает Oxu.Az, c 1 по 3 октября будут показаны фильмы из Азербайджана, Америки и Европы, а также эксклюзивные презентации различных фильмов, мастер-классы и др.

Тема фестиваля в этом году: "Расскажи свою историю". Будут показаны фильмы, касающиеся беженцев, фильмы, снятые женщинами, и фильмы молодых участников из Азербайджана.

Первый день фестиваля будет посвящён открытию церемонии в кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall с фуршетом и живой музыкой, а также состоится показ фильмов о беженцах.

2 октября будут показаны фильмы участников в кинотеатре CinemaPlus Azərbaycan. Далее будет мастер-класс и презентации. В последний день фестиваля состоится церемония награждения, проект Women In Motion представит свои фильмы.

Вход на все дни фестиваля бесплатный и открыт публике. Билеты не требуются.



Подробно: https://www.azerbaijanfilmfestival.com/

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

A.C.

