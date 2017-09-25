Президенты РФ и Казахстана обсудили двусторонние отношения

2017-09-25 16:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили двусторонние отношения в ходе телефонного разговора, сообщает официальный сайт президента Казахстана.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Президент России поздравил президента Казахстана с успешным проведением шестой Международной встречи по Сирии в Астане, состоявшейся 14-15 сентября.

Также Путин проинформировал Назарбаева об усилиях Российской Федерации по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.

Кроме того, Президенты рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.

Лидеры двух стран договорились продолжить регулярный диалог по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

(Автор: Али Мустафаев)